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4 yıldır aynı evi paylaştığı adamla ayrılmak isteyince öldürüldü

Diyarbakır'da 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında sırtından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Hacer Çetin (36), 4 yıldır aynı evi paylaştığı ve ayrılmak istediğini belirtiği Halim E. (53) tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi.
 16 Şubat 2021 08:24
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4 yıldır aynı evi paylaştığı adamla ayrılmak isteyince öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4üncü Sokakta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz biri kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Şaylemez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Şaylemez, hayatını kaybetti. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaparken, Şaylemez'in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı.

AYRILMAK İSTEYEN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Hacer Çetin (36), 4 yıldır aynı evi paylaştığı ve ayrılmak istediğini belirtiği Halim E. (53) tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde, Gölcük Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 4 yıldır erkek arkadaşı Halim E. ile birlikte yaşayan Hacer Çetin, ayrılmak istedi. Bunun üzerine Halim E. ve Hacer Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halim E., eşyalarını toplamaya başlayan Hacer Çetine, tabanca ile 4 el ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Halim E. ise kaçarak site içerisindeki başka bir daireye saklandı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Hacer Çetinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada polis ekipleri, Halim E.nin saklandığı yeri tespit ederek, gözaltına aldı. Polisin evdeki olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Hacer Çetin'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı Hacer Çetin'i öldüren 2 çocuk babası Halim E.nin nakliyecilik yaptığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öldürülen Hacer Çetin'in ise daha önce boşandığı ve 2 çocuk annesi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA
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