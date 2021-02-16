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Otomotivciler fiyatların neden düşmediğini açıkladı: İndirim matraha takılıyor

Dolardaki düşüşün otomobil fiyatlarına anında yansımadığına dikkat çeken sektör temsilcileri, "Dolardaki düşüş devam ederse bunun fiyatlara yansıması olur. Ancak ÖTV aracın millileştiği tarihteki KDV matrahı üzerinden ödendiği için kurdaki düşüş, fiyatlara yüksek maliyetli stoklar bitmeden yansımıyor" dedi
 16 Şubat 2021 08:38
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Otomotivciler fiyatların neden düşmediğini açıkladı: İndirim matraha takılıyor

Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre: Türkiye'de otomobil fiyatları yüksek kur, koronavirüsün getirdiği ek maliyetler, artan talep ve vergiler nedeniyle bir hayli yükselmişti. Sıfır otomobilde yaşanan bu durum, ikinci ele de talep ve fiyat artışı olarak yansımıştı. Otomobil 2020'de önemli bir yatırım aracı haline dönüşmüştü. 2021'in ilk çeyreğinde doların hızla aşağı yönlü seyredişi, tüketicide 'otomobil fiyatları da aynı hızla inecek' düşüncesi yarattı. Ancak sektör temsilcileri fiyat düşüşünün hemen olmayacağını söylüyor.

STOK YÜKSEK KURDAN

Geçtiğimiz sene yaşanan yüksek talebe otomotiv firmalarının tedarik konusunda yetişememesi bazı sıkıntıları beraberinde getirmişti. Aralık ayından bu yana firmalar bu sorunu yaşamamak için stoklu ilerlemeye çalıştıklarını vurguluyor. Üreticiler de kapasite kullanımını arttırarak talebe karşılık veriyor. Ancak dolardaki gerilemede stoktaki araçların kur maliyetinin yüksek olması problemi ortaya çıktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, "Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak Euro'ya bağlı olarak hareket eden bir sektör. Paritedeki değişim ile yalnızca dolar düştüğünde bu etki direkt olarak yansımıyor. Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor" dedi.

'ETKİSİ ORTA-UZUN VADEDE GÖRÜLÜR'

Geriliyen dolar kurunun indirim olarak yansıması ile ilgili detay veren Ali Bilaloğlu, "Döviz kurları gerilediği anda bunu araçlarımıza indirim olarak yansıtamıyoruz. Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var. Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV'nin ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek indirimler yapmamızın önüne geçiyor. Dövizin gerilemesi ancak orta-uzun vadede otomobil fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Otomotivciler fiyatların neden düşmediğini açıkladı: İndirim matraha takılıyor

'İHRACAT DAHA AZ KARLI OLDU'

Döviz kurunda yaşanan değişimin otomotiv yan sanayisinde ham madde fiyatlarına da hemen yansımadığını vurgulayan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, "Döviz kurunun gerilemesi ile birlikte hem tüketicide hem de bizde satın aldığımız ürünlerin fiyatların da gerilemesi yönünde düşünce hakim ancak yansıması maalesef bu şekilde olmuyor. Muhtemelen enflasyon da aynı doğrultuda aşağıya gidecek ancak maliyetler artmaya devam ediyor. Çelik, saç, yarı iletken gibi ürünlerin fiyatları dolar bazında artış gösterdiği için döviz kuru gerilese dahi düşmüyor. Bununla birlikte ihracatta Euro bazında aynı fiyattan sattığımız ürünlerde TL bazında girdimizin değişmesi ihracatı daha az karlı hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
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