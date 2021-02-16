Bank Asya'nın A Takımı'na ceza yağdı
|16 Şubat 2021 08:50
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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Ali Gülen, Aşır Taşkıran, Burak Serdaroğlu, Hasan Karatay, Mehmet Akçay, Musa Korkmaz, Mustafa Akbulut ve Sadık Gülen 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 40 sanığa 6 yıl 3 ay, iki sanığa da 4 yıl 2 ay hapis cezaları verildi. 10 sanık beraat ederken, bir sanık hakkındaki dava, vefat etmiş olması nedeniyle düştü. Dava dosyasında ceza alan sanıkların, Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin A Grubu imtiyazlı hissedarlarından oldukları belirtiliyor. Bu sanıkların, Asya Katılım Bankası'nın ticari ve idari karar alma, yönetim kurulunu belirleme, oy ve itiraz hakkına sahip olduğu kaydediliyor.
Dolayısıyla BDDK talimatlarını yerine getirmeyen, bankanın faaliyetlerinin kamu yararından çıkılarak örgütsel amaca yönelik olarak kullanmaya sebebiyet veren kişiler oldukları vurgulanıyor. Örgüt bankasında A Grubu hisselerin edinme ve devir prosedürlerinin şeffaf olmadığı, bankacılık harici uygulamaların olduğu, bankanın kamu yararı ve hizmeti gözetmekten çok örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik araca dönüştüğü anlatılıyor.
Fatih Ulaş
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