Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... Yazılı açıklama yapılacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
|16 Şubat 2021 08:51
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