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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı

Adana'nın Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
 16 Şubat 2021 09:39
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı

Adana'nın Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.

Zanlının adresinde kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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