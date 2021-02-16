Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı
Adana'nın Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
|16 Şubat 2021 09:39
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Adana'nın Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.
Zanlının adresinde kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
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