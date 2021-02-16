Doların düşüşü devam ediyor
|16 Şubat 2021 09:40
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,9390
|6,9400
|Avro
|8,4290
|8,4300
|Sterlin
|9,6200
|9,6700
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9100
|6,9700
|Avro
|8,3900
|8,4600
|Sterlin
|9,5700
|9,7700
Dolar/TL, 6,9137 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla 6,9210 seviyesinde işlem görüyor.
Dün, 6 ayın ardından ilk defa 7 seviyesinin altını gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 6,9643'ten tamamladı.
Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 6,9137 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6,9210'dan işlem görüyor.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 8,4030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 9,6420'den satılıyor.
Avro/dolar paritesi 1,2100-1,2150 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürürken, dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 90,3 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
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