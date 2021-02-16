1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baklavada 'iç' hilesine dikkat!

Gıda ürünlerinde yapılan hile ve tağşiş, vatandaşın hem sağlığına hem cebine zarar veriyor. Hilenin en çok başvurulduğu ürünlerden baklavada ise ceviz yerine ay çekirdeği içi, Antep fıstığı yerine ise gıda boyasıyla renklendirilen yer fıstığı kullanılıyor. Üretici bu yöntemle en az yüzde 50 maliyetten kar ediyor
 16 Şubat 2021 09:40
+Aa- Yazdır
Baklavada 'iç' hilesine dikkat!

Kayıt dışı gıda işletmeleri hem maliyeti düşürmek hem de daha fazla para kazanmak için çeşitli hile ve tağşişe başvuruyor. Et, süt ürünlerinde kullanılan hilelerin ardından tatlı sektöründe de kullanılan bazı hile yöntemleri gündeme geldi. Özellikle kilolarca alınan baklavanın içeriğini değiştiren bu işletmeler, vatandaşın hem cebine hem sağlığına zarar veriyor.

CEVİZ YERİNE ÇEKİRDEK, ANTEP FISTIĞI YERİNE YER FISTIĞI

Kilosu 70 liraları gören ceviz içi yerine kilosu 15 liralarda olan ay çiçeği çekirdeğinin içini kullanan kayıt dışı işletmeler, ceviz tadı vermek için de çekirdek içini bir süre kavuruyor. Sadece ceviz içi kullanılan tatlılarda değil, Antep fıstığıyla yapılan tatlılarda da hileye başvuruluyor. Antep fıstığıyla yapılan baklava ve diğer tatlı ürünlerinde bu kez işin içine gıda boyası giriyor. Kilosu 150 lirayı geçen Antep fıstığı yerine bu işletmeler, kilosu 30 liralarda olan yer fıstığını küçük parçalar haline gelecek şekilde öğüttükten sonra yeşil gıda boyasıyla boyuyor.

Fırınlanınca Antep fıstığı görünümü alan yer fıstığı tatlıların içinde Antep fıstığıymış gibi kullanılıyor.

Bu hile yöntemini tüketicinin tadından anlamasının mümkün olmadığını anlatan Antalya, Burdur ve Isparta'da 16 şubesi bulunan baklavacı Hakan Öner, günde 1.5 ton baklava ürettiklerini söyledi. Hileli ürünlerin her sektörde olduğu gibi tatlı sektöründe de olduğunu belirten Öner, "Maalesef hile yapan işletmeler bizim sektörümüzde de var. Gıda boyasıyla yer fıstığını öğütüp Antep fıstığı gibi kullanırlar. Tüketici yeşil rengi görünce fıstık sanıyor. Ceviz yerine ise ayçiçeği çekirdeği içi kullanılıyor. Fiyat konusunda tüketici dikkat etmeli. 15-20 liraya satılan baklavalardan almasınlar. Baklavanın maliyeti bile o fiyatların çok üstünde" dedi.

Glikozun da ürünün raf ömrünü uzatmak için kullanıldığını ifade eden Öner, "1 kilo cevizli baklava 30-60 lira arasında. Fıstıklı baklava ise 70-120 lira arasında satılıyor bizde. Ürüne hile karıştırsam, maliyetinden en az yüzde 50 kar ederim" dedi.

TÜKETİCİ KANDIRILIYOR

Gıda mühendisi Rukiye Biner ise kullanılan hileli yöntemlerin sağlıksız olduğunu söyledi. Baklavanın hileye daha uygun olduğunu ifade eden Biner, "Baklavanın içinde gıda boyasıyla renklendirilen yer fıstığı, ceviz yerine fıstık içi kullanılıyor. En az yüzde 50 maliyette kar ediyorlar. İnsan sağlığına da çok zararlı bu durum. Tüketiciyi de aldatıyorlar bu şekilde" dedi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı
16 Şubat 2021 11:27		 Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
16 Şubat 2021 11:25
Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
16 Şubat 2021 11:24		 Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı
16 Şubat 2021 10:37
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı
16 Şubat 2021 10:35		 Kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
16 Şubat 2021 09:56
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2021 09:46		 Otoriter ebeveyn tutumları çocukta özgüven problemi oluşturuyor
16 Şubat 2021 09:32
Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
16 Şubat 2021 09:20		 Bakan Koca'dan 'Orada sevgilisi mi var?' diyen kişiye yanıt
16 Şubat 2021 08:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Pitbull köpeğiyle gezen kişiye yazılan ceza mahkemece uygun bulundu11:29 - Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi11:27 - İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı11:25 - Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı11:24 - Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı11:23 - Kayseri'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı
11:16 - Altın'da düşüş devam ediyor: 406 liraya geriledi11:15 - Akar ve Soylu'dan, üç partiye 'Gara' ziyareti11:14 - Bankalardan kamu çalışanlarına özel kredi kampanyaları11:07 - 1 milyondan fazla genç evlilik öncesi eğitimlere katıldı11:03 - Danıştay eski üyelerinin, AYM'de yargılanmasına devam ediliyor10:55 - Bahçeli: Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır
10:49 - Ekrem İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık' davasında dosya Yargıtay'dan bekleniyor10:43 - Başsavcılık, Hollandalı siyasetçi hakkında soruşturma açtı10:40 - 'Trafikte sorumluluk hareketi' 11 ilde eğitim verecek10:37 - YÖK, Hukuk Fakültesi için başarı sıralamasını yükseltti10:37 - Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı
10:35 - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hafta sonu yasaklar kalkacak, saat sınırı uygulanacak
İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı
Konya'da otobüs kazası: 5 ölü, 38 yaralı
YÖK, Hukuk Fakültesi için başarı sıralamasını yükseltti
Erdoğan ziyaret etmişti, Virüsten izolasyona alındı
Bakan Koca'dan 'Orada sevgilisi mi var?' diyen kişiye yanıt
EFT işleminde bin lira altında 'diğer ödeme' detayı
11 ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Otomotivciler fiyatların neden düşmediğini açıkladı: İndirim matraha takılıyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sana adalet vadetmedik 1
KADES 1
kar tatillerinin başlaması 1
hariçten gazel okumak 1
human 1
Istanbul da Yoğun kar yağışı başladı 1
içimde bir his var 1
Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem 2
14.02.2021 galatasaray kasımpaşa futbol maçı 5
şehrazad 1
SON İLANLAR
Rize Çamlıhemşin SYDV personel alacak
Bahşılı Belediyesi 5 işçi alacak
Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Trabzon Araklı Belediyesi 26 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam