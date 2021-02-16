Bakan Selçuk, öğretmenlerle beraber aşı olacak
|16 Şubat 2021 10:11
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan süren eğitimle ilgili olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu.
Hürriyet Gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye konuşan Bakan Selçuk
Bu konuda yarın (17 Şubat 2021) düzenlenecek kabine toplantısına işaret eden Selçuk, "Salgın sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınırken ülke ölçeğinde değil, yerel ölçekte adımların atıldığı ve okulların açıldığı uygulamaların Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla sürdürüldüğünü görüyoruz" dedi. Selçuk, şöyle devam etti:
"Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki hafta kabine toplantısının ardından ifade ettiği gibi, salgının seyrine bağlı olarak her ilin kendi koşulları doğrultusunda yüz yüze eğitimle ilgili kararı nasıl alabileceği konusunu bu haftaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğiz. Yine, Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu verilerle bizim eğitime ilişkin ortaya koyduğumuz verilerin mukayeseli olarak ele alınması söz konusu olacak. Buna göre karar verilecek." Selçuk, Türkiye'de ocak ayında başlayan aşılama sürecine de değindi. Selvi'nin "Siz aşı oldunuz mu?" şeklindeki sorusuna Selçuk, şu yanıtı verdi:
"Ben henüz aşı olmadım çünkü aşımı öğretmenlerimizle beraber olmak istiyorum."
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