'HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu'
|16 Şubat 2021 10:12
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde barış yalanları söyleyen HDP'nin seçim sonrasında PKK'nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim olduğunu bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin "PKK'dan kopacağım, Türkiye'nin partisi olacağım" diyerek 7 Haziran 2015 seçimlerinde 6 milyon oy aldığını belirtti. Seçimden kısa bir süre sonra PKK'nın, HDP'nin oyunu kendisine kalkan yaparak "devrimci halk savaşı" başlattığını duyurduğunu hatırlatan Altun, "HDP derhal bu alçaklığa teslim oldu. HDP o gün bitti. Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu. PKK'nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu." ifadelerini kullandı.
Altun, o dönemde de bunları korkusuzca söylediklerine, hata ve ihanet içinde gördüklerini net bir şekilde uyardıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"O günden bugüne devletimiz 'terörü kaynağında kurutma siyaseti'ni hayata geçirerek PKK'nın varlığına içeride ve dışarıda ağır darbeler vurdu. Yurt dışı askeri operasyonlar, askeri konuşlanmalar ve dış istihbarat bu süreçte önemli unsurlar olarak öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu o gün olduğu gibi bugün de ülkemizin terörle mücadelesinin en önemli teminatıdır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayseri'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı
16 Şubat 2021 11:23
|Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı
16 Şubat 2021 09:39
|Başkent'te ikisi eski binbaşı 13 firari FETÖ'cü yakalandı
16 Şubat 2021 09:22
|Bank Asya'nın A Takımı'na ceza yağdı
16 Şubat 2021 08:50
|Atasoy'un 6 imamı firarda
16 Şubat 2021 07:05
|HDP Kars İl Başkanı tutuklandı
15 Şubat 2021 22:21
|İki firari FETÖ mensubu MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan getirildi
15 Şubat 2021 20:03
|FETÖ'den hapis cezasına çarptırılan kadın tutuklandı
15 Şubat 2021 18:58
|TSK, Gara'da keskin nişancıların koruduğu mağarada teröristleri kıstırmış
15 Şubat 2021 18:53
|Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
15 Şubat 2021 18:49