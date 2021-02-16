Akar ve Soylu'dan, üç partiye 'Gara' ziyareti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ayrı ayrı ziyaret edecek.
|16 Şubat 2021 11:15
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TBMM Genel Kurulu'nda bugün Gara operasyonuyla ilgili genel görüşme yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapacak.
Akar ve Soylu'nun bugün saat 12.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 13.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, GARA operasyonuyla ilgili bir bilgilendirme yapacağı öğrenildi.
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