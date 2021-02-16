Akar ve Soylu'dan, üç partiye 'Gara' ziyareti

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Gara operasyonuyla ilgili genel görüşme yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapacak.

Akar ve Soylu'nun bugün saat 12.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 13.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, GARA operasyonuyla ilgili bir bilgilendirme yapacağı öğrenildi.