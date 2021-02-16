Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
|16 Şubat 2021 10:35
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve karlı olacak.
Kar yağışı, gece saatlerinde Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde etkisini artıracak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyden orta kuvvete, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Bitlis'te 6, Muş ve Hakkari'de 5 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı
16 Şubat 2021 11:27
|Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
16 Şubat 2021 11:24
|Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı
16 Şubat 2021 10:37
|Kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor
16 Şubat 2021 09:56
|Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2021 09:46
|Baklavada 'iç' hilesine dikkat!
16 Şubat 2021 09:40
|Otoriter ebeveyn tutumları çocukta özgüven problemi oluşturuyor
16 Şubat 2021 09:32
|Karın keyfini çıkaran ayı, bakıcısıyla güreş tuttu
16 Şubat 2021 09:20
|Bakan Koca'dan 'Orada sevgilisi mi var?' diyen kişiye yanıt
16 Şubat 2021 08:22
|'Ekran bağımlılığı patlama yaptı'
16 Şubat 2021 08:05