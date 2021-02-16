'Trafikte sorumluluk hareketi' 11 ilde eğitim verecek
|16 Şubat 2021 10:40
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"Trafikte Sorumluluk Hareketi" kapsamında devam eden "İyi Dersler Şoför Amca" projesinde bu yıl Amasya, Bartın, Bilecik, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Niğde, Rize ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 11 ilde, yaklaşık 6 bin şoföre ve 7 bin öğrenciye erişim sağlanacak.
Michelin açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri arasında imzalanan iş birliği protokolüyle "Trafikte Sorumluluk Hareketi" kapsamında 2014 yılında hayata geçirilen ve taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan İyi Dersler Şoför Amca projesi her geçen yıl daha da gelişmeye ve etkisini artırmaya devam ediyor.
Proje kapsamında bu yıl Amasya, Bartın, Bilecik, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Niğde, Rize ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 11 ilde, yaklaşık 6 bin şoföre ve 7 bin öğrenciye erişim hedefleniyor.
- İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden birer temsilciye eğitim verildi
Projenin 2020-2021 uygulamaları 28-29 Aralık'ta online gerçekleştirilen formatör eğitim semineriyle başladı.
Amasya, Bartın, Bilecik, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Niğde, Rize ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden birer temsilciye toplam 2 gün süren bir eğitim verildi.
İlgili formatörler 18 Ocak-5 Şubat 2021 arasında kendi illerindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarından birer eğitimciye seminer vererek proje uygulamalarına devam ediyorlar. Proje illerindeki şoför eğitimlerinin mart, öğrenci eğitimlerinin ise mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
- 6 yılda, 60 ilde, 55 bin şoför ve 38 bin öğrenciye erişim
Açıklamada verilen bilgilere göre, taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayan proje ile, bugüne kadar 60 ilde, 55 binin üzerinde servis şoförü ve 38 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı.
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