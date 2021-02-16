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Bahçeli: Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır

Bahçeli: Terörü hileli ve hilafsız kınamayan, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır.
 16 Şubat 2021 10:55
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Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Kan verdik, can verdik, bu topraklara 'vatan' dedik. "Neyimiz var?" diye soranlara, onlarda bulunmayan, şeref, onur, namus ve iman değerleri ile cevap verdik. Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, azim vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Yeri geldi işgallerle, yeri geldi işbirlikçilerle mücadele ederek milli bekamızı muhafaza ettik.

Bölücülük sorununu örtbas etmek isteyen, beka sorununu küçümseyen kim varsa eli silahlı terörist kadar alçaktır. Terörü hileli ve hilafsız kınamayan, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır.

"KANDİL'E BİR ŞAFAK VAKTİ TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞI DİKİLMELİDİR"

Harekat süresince teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat deposu yok edilmiştir. Çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canları ile ödemiştir. Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmelidir. Mahmur'daki terör kampları yakılıp, yıkılmalıdır. Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi hayat memat konusudur.

Farklı tarihlerde PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 kahraman kardeşimiz, baş bölgelerine yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle bir mağarada katledildiler. Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Milli hafızadan asla çıkmayacaktır. Suçsuz, günahsızi savunmasız insanlarımıza kurşun sıkmak terörün ilkel yüzünü göstermiştir. Bu kadar mı alçaldınız, bu kadar mı insanlıktan uzaklaştınız! Terör örgütlerine kol kanat gerekn özgürlük simsarları, bunları nasıl analatacaksınız. Gara'da akan kan alayınızı boğacak. Ateş bundan böyle düştüğü yeri yakmayacaktır. PKK'nın yanında yöresinde kim varsa çembere alıp tutuşturacaktır.
Memurlar.Net
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