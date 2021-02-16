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Danıştay eski üyelerinin, AYM'de yargılanmasına devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.
 16 Şubat 2021 11:03
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Danıştay eski üyelerinin, AYM'de yargılanmasına devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşma salonunda, tutuksuz yargılanan Vahit Bektaş ve tutuklu sanık Galip Tuncay Tutar ile avukatları hazır bulunuyor. Başka suçtan tutuklu Bülent Olcay'a ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanılıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlık ettiği Yüce Divan heyetinde, yeni seçilen İrfan Fidan da yer alıyor.

Yargılamada, iddia makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi bulunuyor.

Duruşmanın başında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Duruşmayı izleyen basın mensupları HES kodlarının kontrolünün ardından salona alındı.

Ayrıca duruşmanın yapıldığı Yüce Divan salonuna, SEGBİS'e entegre edilen 3 büyük ekran yerleştirildi.

Anayasa Mahkemesi heyetinde 14 üye yer alıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, üyeler Yüce Divan salonunda kendilerine ayrılan yerlere aralıklı oturdu.

Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davada, ceza davası prosedürü izleniyor.

Danıştay üyeliği görevleri sırasında alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri iddia edilen 3 eski üyenin, "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

Duruşmada, Galip Tuncay Tutar savunmasını yapıyor.

Anadolu Ajansı
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