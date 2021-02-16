Bankalardan kamu çalışanlarına özel kredi kampanyaları

Yükselen faiz oranları sonrası vatandaşın kredi talebinde büyük daralma olurken bankalar çareyi yeni kredi kampanyaları düzenlemekte buldu. Peş peşe açıklanan kampanyalar kapsamında özellikle de kamu çalışanlarına ve memurlara özel kredi kampanyaları dikkat çekti.

Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank yanı sıra çok sayıda özel banka da memurlara özel ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi desteği vermeye başladı. Özellikle de maaş müşterisi olan memurlara yönelik bankalar hem daha düşük kredi faiz oranı hem de daha yüksek kredi limiti tanımlıyorlar.

Yayımlanan son emlak haberleri ile ev satış rakamlarında yaşanan düşüş, konut fiyatlarına da indirim olarak yansırken konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kişilere de uygun koşullar sunuluyor. Daha kısa vadeli olması ve daha fazla talep görmesi ile ihtiyaç kredisi paketlerinde de faiz indirimi yanı sıra yüksek limit ve 3 ay ödemesiz dönemli kredi kullanma imkanı sunuluyor.

Kamu çalışanlarına özel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren bankaların kredi kampanyaları ve faiz oranlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ...