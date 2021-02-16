Kayseri'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
|16 Şubat 2021 11:23
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Bahri Yılmaz (61) idaresindeki 61 S 2016 plakalı işçi servisi, Kayseri-Niğde kara yolunda refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, midibüsteki 10 kişi yaralandı.
Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si Kayseri'ye sevk edildi.
Bu arada, kazanın kar yağışı nedeniyle yolun buzlanması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
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