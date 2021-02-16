Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bilecik kent merkezi ve ilçelerde devam eden yağıştan dolayı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan 97 köy yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri, kar temizleme ve küreme çalışması yapıyor.

- Balıkesir

Balıkesir merkezdeki iki ilçeden Altıeylül'de 37, Karesi'de 43 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Diğer ilçelerden Balya'da 44, Gönen'de 15, Havran'da 9, İvrindi'de 47, Kepsut'ta 13, Savaştepe'de 41, Sındırgı'da 7 ve Susurluk'ta 14 mahalle yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan 270 yolun açılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

İl ve ilçe yollarında Karayolları, mahalle yollarında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görevlileri çalışmalarına devam ediyor.