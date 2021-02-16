Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
|16 Şubat 2021 11:25
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Bilecik kent merkezi ve ilçelerde devam eden yağıştan dolayı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan 97 köy yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kent merkezinde ise belediye ekipleri, kar temizleme ve küreme çalışması yapıyor.
- Balıkesir
Balıkesir merkezdeki iki ilçeden Altıeylül'de 37, Karesi'de 43 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Diğer ilçelerden Balya'da 44, Gönen'de 15, Havran'da 9, İvrindi'de 47, Kepsut'ta 13, Savaştepe'de 41, Sındırgı'da 7 ve Susurluk'ta 14 mahalle yolunda da ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan 270 yolun açılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.
İl ve ilçe yollarında Karayolları, mahalle yollarında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görevlileri çalışmalarına devam ediyor.
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