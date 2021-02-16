İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı

ÜNİVERSİTELER, ONLİNE OLARAK EĞİTİME DEVAM EDECEK Koca: "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" dedi.