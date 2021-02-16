Pitbull köpeğiyle gezen kişiye yazılan ceza mahkemece uygun bulundu
|16 Şubat 2021 11:37
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Merkez Şahinbey ilçesinde 30 Kasım 2020'de yaşanan olayda, sokakta yanında pitbull köpeğiyle gezen M.Y'ye polis tarafından Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 9 bin 563 lira idari para cezası kesildi.
M.Y'nin cezanın iptali talebiyle yaptığı itiraz 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelendi.
Yapılan incelemenin ardından verilen kararda, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki "Tehlike arz eden hayvanları üretmenin, sahiplendirilmesinin, ülkeye girişinin, satışının ve reklamının yapmanın, takas etmenin veya sergilemenin yasak olduğu" hatırlatıldı.
Pitbull cinsi köpeğin aşı kartının bulunmasının yasak kapsamından çıkarmayacağı, yasa kapsamında idari para cezasına hükmedilmesi ve hayvana el konulması gerektiği belirtilen kararda, şu bilgilere yer verildi:
"Bu durumda itiraz eden hakkında düzenlenen idari yaptırımda usul, yasa ve yönetmeliğe aykırı herhangi bir hususun bulunmadığı, itiraz edenin dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar dosya kapsamı itibariyle hakimliğimizce yerinde görülmeyerek, usul, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak tanzim edilen idari yaptırıma karşı yapılan itirazın reddine karar verildi."
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