Sakarya'da polis, üşüyen köpek yavrusunu ekip otosunda ısıttı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde üşüyen köpek yavrusu, polisler tarafından ekip otosunda ısıtıldı.
|16 Şubat 2021 11:52
|+Aa- Yazdır
Taraklı'da tavuk üreticiliği yapan Özkan Sarı, Ulucami Mahallesi Ankara Caddesi'nde yürürken, üşüyen köpek yavrusunu fark etti.
Köpeği kucağında sevdiği sırada Sarı'nın yanına gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yavruyu alıp aracın klimasında ısıttı.
Daha sonra polis memurları ve Sarı, kapalı bir alana aldıkları köpeğe mama ve süt verdi.
Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği gördüğünde titrediğini anlatarak, duyarlı davranışları için polis ekiplerine teşekkür etti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
17 Şubat 2021 00:16
|Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik
16 Şubat 2021 23:20
|Maskede alerjik reaksiyona dikkat!
16 Şubat 2021 23:16
|Fedakar öğretmen, okulun çatısındaki karları temizledi
16 Şubat 2021 21:52
|Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
16 Şubat 2021 21:01
|Şair Ayhan İnal son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2021 20:47
|Kadıköy Belediyesinde işçiler greve başladı
16 Şubat 2021 20:45
|Prof. Dr. Kaya Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2021 19:38
|Emniyet'ten Doğan Cüceloğlu'nun vefatına ilişkin açıklama
16 Şubat 2021 19:34
|Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
16 Şubat 2021 16:26