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Polis memuru, vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı

Kırşehir'i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışında basın anıtı mevkinde görevli bir polis memurunun, ayaklarıyla beyaz örtüye 'Önce Vatan' yazdığı sosyal medya paylaşımlarında rekor kırdı.
 16 Şubat 2021 11:52
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Polis memuru vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı

Kırşehir'i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışında basın anıtı mevkinde görevli bir polis memurunun, ayaklarıyla beyaz örtüye 'Önce Vatan' yazdığı sosyal medya paylaşımlarında rekor kırdı.

Polis memuru vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı

Kırşehir'de polis memurunun yaptığı davranış bir vatandaşın cep telefonu kamerasından çekildi. Görevli olduğu basın anıtı mevkisinde aracından çıkan ve karla kaplı yola 'Önce Vatan' yazan polis, sosyal medyada vatandaşların da ilgi odağı oldu. Uzun süre sonra şehri etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte çocuklar da evlerinin bahçelerine çıkarak kar topu oynadı. Gece karla karışık tipi şeklinde seyreden kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetti. Cacabey Meydanı beyaz örtü ile görsel güzellik oluşturdu.

Öte yandan Kırşehir İl Özel İdaresi kaynakları, Kırşehir genelinde kapalı köy ve ilçe yolunun bulunmadığını belirtti. İl Özel İdaresi 6 ilçede bir merkezde 53 personel 31 araçla etkin kar çalışmasını sürdürüyor. Kırşehir Belediyesi ekipleri ise şehir merkezinde buzlanma olmaması için çalışmalarını gece itibari ile devam ettiriyor.
İhlas Haber Ajansı
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