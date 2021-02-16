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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 47,82'ye yükseldi

Su miktarı bugün itibariyle 415 milyon metreküp seviyesine çıktı
 16 Şubat 2021 12:02
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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 47,82'ye yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, yağışlı havayla yeniden artışa geçerek yüzde 47,82'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 28,66 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 47,82 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,04, Terkos'ta yüzde 46,05, Sazlıdere'de yüzde 23,80, Alibey'de yüzde 53,86, Büyükçekmece'de yüzde 50,37, Ömerli'de yüzde 55,02, Darlık'ta yüzde 54,11, Elmalı'da yüzde 53,70, Kazandere'de yüzde 65,63 ve Pabuçdere'de yüzde 31,96 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 415 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 670 bin metreküp oldu.

- Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 15 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 96,63, 2007'de yüzde 55,15, 2008'de yüzde 29,23, 2009'da yüzde 67,79, 2010'da yüzde 96,58, 2011'de yüzde 91,02, 2012'de yüzde 83,34, 2013'te yüzde 81,86, 2014'te yüzde 30,87, 2015'te yüzde 94,33, 2016'da yüzde 86,90, 2017'de yüzde 85,76, 2018'de yüzde 79,40, 2019'da yüzde 91,68, 2020'de yüzde 61,62, 2021'de ise yüzde 47,82 olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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