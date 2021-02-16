Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
|16 Şubat 2021 12:14
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttükleri, el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirdikleri ve sosyal medyadan terör propagandasında bulundukları tespit edilenlere yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.B, B.K, G.S, İ.I, S.E. ve G.V. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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