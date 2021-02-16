Üniversitelerin 2021 yılı norm kadro planları

Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" ile üniversitelerde norm kadro dönemi fiilen başlamış oldu.

Mezkür yönetmeliğin hayata geçmesi ile birlikte, üniversiteler öğretim üyesi ve meslek yüksekokulları için öğretim görevlisi kadro ihtiyaçlarını her yıl Aralık ayında belirleyerek kamuoyuna ilan etmekle yükümlü kılınmıştır.

Norm kadro planlamalarının amacı, üniversitelerin mutlak surette kadro ilan edeceği anlamına gelmemekte olup, yıl içerisinde genel akademik kadro ihtiyacını ortaya koymaktadır. Şeffaflığın gereği olarak ilan edilen bu kadrolar üniversitelerde beklenen akademik liyakatın sağlanması için bir araçtır.

Ancak, yönetmeliğin yayımından beri bazı üniversitelerin öğretim elemanı istihdamında kapalı kutu bir politika izleyerek, yapmakla yükümlü oldukları norm kadro planlarını kamuoyu erişimine açmamaktadır. YÖK tarafından yakın bir tarihte, kamuoyuna duyurulan Akademik Kariyer Liyakat Projesinin bir ayağı da aslında bu norm kadro planlamalarıdır. Üniversitelerde hangi alanda norm açığı olduğunu görebilen bir aday, çalışmak istediği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilir. Fiili durumda, üniversitelerin büyük bir kısmı norm kadro planlamalarını web sayfaları üzerinden erişime açarken, 24'ünün 2021 yılı norm kadro planlamalarına ulaşılamamıştır.

Öte yandan, bazı üniversitelerimiz ise yanlışta ısrar etmektedir. Norm kadro planlamalarını; birim, bölüm, anabilim dalı-program ve unvan bazlı yapmak yerine, çok genel geçer duyurmak suretiyle tabiri caizse yapmış olmak için yapmayı tercih etmektedirler.

Sonuç olarak, son iki yıldır yayımladığımız yazılarda zikrettiğimiz üzere, norm kadro planlamalarının gerek duyurulması gerekse standardı noktasında arzulanan uygulamada birliktelik sağlanamamıştır. Umuyoruz, liyakat temelli projelerin akademide yer bulabildiği son günlerde norm kadro planlamalarının şeffaf şekilde yayımlanmasına yönelik tedbirlerde gecikmeksizin alınır.