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Üniversitelerin 2021 yılı norm kadro planları

Devlet üniversitelerinin 2021 yılı norm kadro planlamaları yayımlandı.
 16 Şubat 2021 14:00
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Üniversitelerin 2021 yılı norm kadro planları

Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" ile üniversitelerde norm kadro dönemi fiilen başlamış oldu.

Mezkür yönetmeliğin hayata geçmesi ile birlikte, üniversiteler öğretim üyesi ve meslek yüksekokulları için öğretim görevlisi kadro ihtiyaçlarını her yıl Aralık ayında belirleyerek kamuoyuna ilan etmekle yükümlü kılınmıştır.

Norm kadro planlamalarının amacı, üniversitelerin mutlak surette kadro ilan edeceği anlamına gelmemekte olup, yıl içerisinde genel akademik kadro ihtiyacını ortaya koymaktadır. Şeffaflığın gereği olarak ilan edilen bu kadrolar üniversitelerde beklenen akademik liyakatın sağlanması için bir araçtır.

Ancak, yönetmeliğin yayımından beri bazı üniversitelerin öğretim elemanı istihdamında kapalı kutu bir politika izleyerek, yapmakla yükümlü oldukları norm kadro planlarını kamuoyu erişimine açmamaktadır. YÖK tarafından yakın bir tarihte, kamuoyuna duyurulan Akademik Kariyer Liyakat Projesinin bir ayağı da aslında bu norm kadro planlamalarıdır. Üniversitelerde hangi alanda norm açığı olduğunu görebilen bir aday, çalışmak istediği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilir. Fiili durumda, üniversitelerin büyük bir kısmı norm kadro planlamalarını web sayfaları üzerinden erişime açarken, 24'ünün 2021 yılı norm kadro planlamalarına ulaşılamamıştır.

Öte yandan, bazı üniversitelerimiz ise yanlışta ısrar etmektedir. Norm kadro planlamalarını; birim, bölüm, anabilim dalı-program ve unvan bazlı yapmak yerine, çok genel geçer duyurmak suretiyle tabiri caizse yapmış olmak için yapmayı tercih etmektedirler.

Sonuç olarak, son iki yıldır yayımladığımız yazılarda zikrettiğimiz üzere, norm kadro planlamalarının gerek duyurulması gerekse standardı noktasında arzulanan uygulamada birliktelik sağlanamamıştır. Umuyoruz, liyakat temelli projelerin akademide yer bulabildiği son günlerde norm kadro planlamalarının şeffaf şekilde yayımlanmasına yönelik tedbirlerde gecikmeksizin alınır.

S.NO

ÜNİVERSİTE

ERİŞİM ADRESİ

AÇIKLAMALAR

1

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

2

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Unvan dağılımı yapılmamıştır.

3

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.

4

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

5

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

6

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

7

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

8

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır.

9

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

10

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

11

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır.

12

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

13

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

14

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Herhangi bir planlama ve dağılım yapılmamıştır.

15

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

16

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

17

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

18

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Bazı bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır.

20

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

21

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

22

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Bazı bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.

23

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

24

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

25

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

 Tıklayınız.

26

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

27

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Bazı bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.

28

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

29

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

30

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

31

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Bazı bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.

32

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

33

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

34

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

35

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

36

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Çoğu bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.

37

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

38

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

39

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

40

EGE ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Bölümlerin anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan dağılımı yapılmamıştır.

41

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Bazı Fakülte ve Bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan dağılımı yapılmamıştır.

42

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

43

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

44

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

45

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Bölümlerin anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan dağılımı yapılmamıştır.

46

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

47

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

Bölümlerin anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır.

48

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

49

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

50

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

51

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

52

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

53

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

54

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

55

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

56

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

57

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

58

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

59

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

60

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

61

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

62

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

63

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

64

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

65

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Tıklayınız.

66

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

67

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

68

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

69

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Tıklayınız.

70

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

71

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

72

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

73

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

74

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

Öğretim üyelerinin hangi unvanda planladığı belirtilmemiştir.

75

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

76

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

77

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

78

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

79

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

80

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

81

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

82

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

83

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

84

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

85

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

86

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

87

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

88

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

89

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

90

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

91

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

92

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

93

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

94

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

95

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

96

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

97

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

98

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

99

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

100

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

101

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

102

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

103

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Norm kadro yönetmeliğinin kapsamı dışında

104

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

105

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

106

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

107

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız

108

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

109

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

110

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

111

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

112

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

113

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

114

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

115

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

116

TOKAT GAZİOSMANPAŞA

Tıklayınız.

117

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

118

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.

119

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

122

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

123

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

124

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.

125

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

126

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Tıklayınız.

127

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
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