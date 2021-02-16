Üniversitelerin 2021 yılı norm kadro planları
|16 Şubat 2021 14:00
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Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" ile üniversitelerde norm kadro dönemi fiilen başlamış oldu.
Mezkür yönetmeliğin hayata geçmesi ile birlikte, üniversiteler öğretim üyesi ve meslek yüksekokulları için öğretim görevlisi kadro ihtiyaçlarını her yıl Aralık ayında belirleyerek kamuoyuna ilan etmekle yükümlü kılınmıştır.
Norm kadro planlamalarının amacı, üniversitelerin mutlak surette kadro ilan edeceği anlamına gelmemekte olup, yıl içerisinde genel akademik kadro ihtiyacını ortaya koymaktadır. Şeffaflığın gereği olarak ilan edilen bu kadrolar üniversitelerde beklenen akademik liyakatın sağlanması için bir araçtır.
Ancak, yönetmeliğin yayımından beri bazı üniversitelerin öğretim elemanı istihdamında kapalı kutu bir politika izleyerek, yapmakla yükümlü oldukları norm kadro planlarını kamuoyu erişimine açmamaktadır. YÖK tarafından yakın bir tarihte, kamuoyuna duyurulan Akademik Kariyer Liyakat Projesinin bir ayağı da aslında bu norm kadro planlamalarıdır. Üniversitelerde hangi alanda norm açığı olduğunu görebilen bir aday, çalışmak istediği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilir. Fiili durumda, üniversitelerin büyük bir kısmı norm kadro planlamalarını web sayfaları üzerinden erişime açarken, 24'ünün 2021 yılı norm kadro planlamalarına ulaşılamamıştır.
Öte yandan, bazı üniversitelerimiz ise yanlışta ısrar etmektedir. Norm kadro planlamalarını; birim, bölüm, anabilim dalı-program ve unvan bazlı yapmak yerine, çok genel geçer duyurmak suretiyle tabiri caizse yapmış olmak için yapmayı tercih etmektedirler.
Sonuç olarak, son iki yıldır yayımladığımız yazılarda zikrettiğimiz üzere, norm kadro planlamalarının gerek duyurulması gerekse standardı noktasında arzulanan uygulamada birliktelik sağlanamamıştır. Umuyoruz, liyakat temelli projelerin akademide yer bulabildiği son günlerde norm kadro planlamalarının şeffaf şekilde yayımlanmasına yönelik tedbirlerde gecikmeksizin alınır.
|
S.NO
|
ÜNİVERSİTE
|
ERİŞİM ADRESİ
|
AÇIKLAMALAR
|
1
|
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
|
2
|
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|
Unvan dağılımı yapılmamıştır.
|
3
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
|
Anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.
|
4
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
|
6
|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
|
7
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
8
|
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
|
Anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır.
|
9
|
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
|
10
|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
|
11
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|
Anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır.
|
12
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
|
13
|
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
|
14
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|
Herhangi bir planlama ve dağılım yapılmamıştır.
|
15
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
16
|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
|
17
|
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
18
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
|
19
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
|
Bazı bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır.
|
20
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
|
21
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|
22
|
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
|
Bazı bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.
|
23
|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
|
24
|
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
25
|
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
|Tıklayınız.
|
|
26
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
|
27
|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
|
Bazı bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.
|
28
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
|
29
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
|
30
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|
31
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|
Bazı bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.
|
32
|
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
33
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
34
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
|
35
|
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
36
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
|
Çoğu bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır.
|
37
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
|
38
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
39
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|
40
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
|
Bölümlerin anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan dağılımı yapılmamıştır.
|
41
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
|
Bazı Fakülte ve Bölümlerinde anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan dağılımı yapılmamıştır.
|
42
|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
|
43
|
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
44
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
45
|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
Bölümlerin anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır. Unvan dağılımı yapılmamıştır.
|
46
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
|
47
|
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
|
Bölümlerin anabilim dalına göre planlama yapılmamıştır.
|
48
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
|
49
|
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
50
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
|
51
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
52
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
|
53
|
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
|
54
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
|
55
|
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
|
56
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
|
57
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|
58
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
|
59
|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
|
60
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
61
|
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
62
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
|
63
|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
64
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
65
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
|
66
|
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
67
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
|
68
|
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
|
69
|
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
|
70
|
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
71
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
72
|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
|
73
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
74
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
|
Öğretim üyelerinin hangi unvanda planladığı belirtilmemiştir.
|
75
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
|
76
|
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
|
77
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
|
78
|
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
79
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
|
80
|
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
|
81
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|
82
|
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
83
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
|
84
|
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
|
85
|
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
|
86
|
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|
87
|
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
88
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
89
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
|
90
|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
|
91
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
|
92
|
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
93
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
94
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
|
95
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
|
96
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
97
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
|
98
|
ORDU ÜNİVERSİTESİ
|
99
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
100
|
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
|
101
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
102
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
|
103
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
|
Norm kadro yönetmeliğinin kapsamı dışında
|
104
|
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
105
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
106
|
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
|
107
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
|
108
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
|
109
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
|
110
|
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|
111
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
112
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
113
|
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
|
114
|
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
115
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
|
116
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA
|
117
|
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
|
118
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
|
İhtiyaçların unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır.
|
119
|
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
|
122
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
|
123
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
|
124
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
|
125
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
126
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
|
127
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|
14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır.
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