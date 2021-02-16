Nükleer eğitim için Rusya'ya giden Türk öğrenciler mezun oldu
|16 Şubat 2021 12:50
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesinde (NRNU MEPhI) eğitim gören 4. Türk öğrenci grubu diplomalarını aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Projeler Genel Müdürü Halil İbrahim Dere, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, mezun olan Türk öğrencileri tebrik etti.
2018'de 35, 2019'da 53 ve 2020'de 55 Türk öğrenci, MEPhI'de "nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik" uzmanlık dalında 6,5 yıl süren eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuştu.
Rusya'daki yükseköğretim kurumlarında 107 kişilik Türk öğrenci grubu ise personel yetiştirme programı çerçevesindeki eğitimlerini sürdürüyor.
Mezun olduktan sonra Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'nde göreve başlayan genç uzmanlar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında görev alıyor.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip santral, 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.
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