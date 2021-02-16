1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nükleer eğitim için Rusya'ya giden Türk öğrenciler mezun oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesinde (NRNU MEPhI) eğitim gören 4. Türk öğrenci grubu diplomalarını aldı.
 16 Şubat 2021 12:50
+Aa- Yazdır
Nükleer eğitim için Rusya'ya giden Türk öğrenciler mezun oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesinde (NRNU MEPhI) eğitim gören 4. Türk öğrenci grubu diplomalarını aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Projeler Genel Müdürü Halil İbrahim Dere, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, mezun olan Türk öğrencileri tebrik etti.

2018'de 35, 2019'da 53 ve 2020'de 55 Türk öğrenci, MEPhI'de "nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik" uzmanlık dalında 6,5 yıl süren eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuştu.

Rusya'daki yükseköğretim kurumlarında 107 kişilik Türk öğrenci grubu ise personel yetiştirme programı çerçevesindeki eğitimlerini sürdürüyor.

Mezun olduktan sonra Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'nde göreve başlayan genç uzmanlar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında görev alıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip santral, 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TAV, 2020'de 27 milyon yolcuya hizmet verdi
16 Şubat 2021 20:53		 Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi
16 Şubat 2021 11:29
Ziraat Bankası gün boyunca erişim sorunu yaşadı
15 Şubat 2021 20:37		 Musk, yine tweet attı, ama bu defa fena çakıldı!
15 Şubat 2021 11:20
Tarım ÜFE ocakta arttı
15 Şubat 2021 10:40		 Doğalgazın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda inşaat çalışmaları başlıyor
15 Şubat 2021 00:28
Bitcoin 49 bin doları aştı!
14 Şubat 2021 20:17		 Üç kıtanın ortasındaki Türkiye lojistik açıdan öne çıkıyor
14 Şubat 2021 17:05
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
14 Şubat 2021 17:04		 Türkiye'deki milyonerler sayısı 82 bin kişi arttı
14 Şubat 2021 02:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:06 - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik00:04 - SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı00:04 - Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:03 - 17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Öznur Çalık o görüşmeyi anlattı: Pervin Buldan'ı aradım
23:34 - Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu23:32 - Şanlıurfa Belediyesi: Kahvehane sahibi hakkından daha fazlasını istiyor23:28 - Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor23:20 - Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik23:16 - Maskede alerjik reaksiyona dikkat!23:15 - Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
22:58 - ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı22:49 - Üniversiteler, online olarak eğitime devam edecek22:41 - MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı22:40 - İstanbul dahil 26 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi22:36 - Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
22:24 - Ünlü manken koronavirüse yakalandığını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
stetoskop 1
dezenfektan 1
Demir eksikliği 2
Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri 1
katalizör 2
gıcık 5
Domates 5
türklerin ingilizce şarkı söylemesi 1
içimde bir his var 1
Gümrük Kontrol 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam