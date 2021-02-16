1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Feyzioğlu: YÖK'e tam destek veriyoruz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, YÖK Genel Kurulunun hukuk fakültelerine yerleştirmede 125 bin olan başarı sırası şartını 100 bin olarak güncelleyen kararını desteklediklerini bildirdi.
 16 Şubat 2021 12:28
+Aa- Yazdır
Feyzioğlu: YÖK'e tam destek veriyoruz

TBB Başkanı Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hukuk fakülteleri için uygulanan başarı sırası şartını 2022 yılında uygulanmak üzere 125 binden 100 bine yükselten YÖK Genel Kurulu kararını değerlendirdi.

Feyzioğlu, "Eğitim öğretim kalitesinin yükselmesini sağlayacak, yeni fakülte açılması taleplerini azaltacak, boş kalacak kontenjanlar sebebiyle mevcut bazılarının da birleşmesi veya kapanması sonucunu zaman içerisinde doğuracak bu önemli kararı destekliyor ve teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, TBB olarak 2019'da hukuk fakültelerine giriş için 190 bin olan başarı sırası şartını 125 bin olarak güncelleyen YÖK'e tam destek verdiklerini de belirtti. Feyzioğlu, TBB'nin, baraja karşı açılan davada YÖK yanında müdahil olduğunu ve barajın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan davanın Danıştay tarafından reddedildiğini hatırlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir Tabip Odası eski başkanı'ndan TTB Başkanı'na tepki
16 Şubat 2021 20:56		 'Trafikte sorumluluk hareketi' 11 ilde eğitim verecek
16 Şubat 2021 10:40
'1 kuruşu vermeyen firma, 5 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabilir'
16 Şubat 2021 09:35		 Eğitim Bir Sen, İlksan raporunu yayımladı
16 Şubat 2021 00:03
Ali Yalçın: İLKSAN, öğretmenlik mesleğinin imajına zarar verdi
15 Şubat 2021 13:33		 Esnaf, zincir marketlerin sattığı ürün çeşidine sınırlama istiyor
15 Şubat 2021 11:53
En fazla bu sağlık çalışanları şiddete maruz kalıyor
14 Şubat 2021 14:14		 Sendikadan başvuru: O ekiplere ceza kesmeyin
14 Şubat 2021 08:05
'Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir'
13 Şubat 2021 11:38		 Birlik Haber-Sen'den PTT'deki eylemlere tepki
12 Şubat 2021 16:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:06 - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik00:04 - SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı00:04 - Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:03 - 17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Öznur Çalık o görüşmeyi anlattı: Pervin Buldan'ı aradım
23:34 - Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu23:32 - Şanlıurfa Belediyesi: Kahvehane sahibi hakkından daha fazlasını istiyor23:28 - Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor23:20 - Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik23:16 - Maskede alerjik reaksiyona dikkat!23:15 - Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
22:58 - ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı22:49 - Üniversiteler, online olarak eğitime devam edecek22:41 - MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı22:40 - İstanbul dahil 26 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi22:36 - Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
22:24 - Ünlü manken koronavirüse yakalandığını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
katalizör 2
sana adalet vadetmedik 1
eşek 2
clubhouse 1
Kellim kellim la yenfa 1
aynı içeriklere verilen farklı tepkiler 3
Domates 5
kara sinek 1
KADES 1
toxic waste 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam