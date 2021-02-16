Feyzioğlu: YÖK'e tam destek veriyoruz
|16 Şubat 2021 12:28
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TBB Başkanı Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hukuk fakülteleri için uygulanan başarı sırası şartını 2022 yılında uygulanmak üzere 125 binden 100 bine yükselten YÖK Genel Kurulu kararını değerlendirdi.
Feyzioğlu, "Eğitim öğretim kalitesinin yükselmesini sağlayacak, yeni fakülte açılması taleplerini azaltacak, boş kalacak kontenjanlar sebebiyle mevcut bazılarının da birleşmesi veya kapanması sonucunu zaman içerisinde doğuracak bu önemli kararı destekliyor ve teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Feyzioğlu, TBB olarak 2019'da hukuk fakültelerine giriş için 190 bin olan başarı sırası şartını 125 bin olarak güncelleyen YÖK'e tam destek verdiklerini de belirtti. Feyzioğlu, TBB'nin, baraja karşı açılan davada YÖK yanında müdahil olduğunu ve barajın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan davanın Danıştay tarafından reddedildiğini hatırlattı.
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