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Başasistanlık sözlü sınav tarihleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, başasistanlık yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 1 ila 12 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde sözlü sınava alınacağını açıkladı
 16 Şubat 2021 12:35
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Başasistanlık sözlü sınav tarihleri açıklandı

T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı

26 Eylül 2020 tarihinde yapılan başasistanlık yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavı 01 - 12 Nisan 2021 tarihlerinde Ankara ilinde yapılacaktır.

Adayların sözlü sınav yeri, saati ve sözlü sınava ilişkin diğer bilgilendirmeler Bakanlığımız internet sayfası (https://saglik.gov.tr/) "duyurular" kısmında ilan edilecektir.

Memurlar.Net
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