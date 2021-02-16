Başasistanlık sözlü sınav tarihleri açıklandı
Sağlık Bakanlığı, başasistanlık yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 1 ila 12 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde sözlü sınava alınacağını açıkladı
|16 Şubat 2021 12:35
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T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sözlü Sınav İlanı
26 Eylül 2020 tarihinde yapılan başasistanlık yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavı 01 - 12 Nisan 2021 tarihlerinde Ankara ilinde yapılacaktır.
Adayların sözlü sınav yeri, saati ve sözlü sınava ilişkin diğer bilgilendirmeler Bakanlığımız internet sayfası (https://saglik.gov.tr/) "duyurular" kısmında ilan edilecektir.
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