Bitlis'te teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi
|16 Şubat 2021 12:39
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün operasyon düzenlendi.
"Şehit Jandarma Er Mehmet Cengiz 2021-01" adı verilen operasyonda Çobansuyu köyü kırsalında toprağa gömülü 3 jelikan bidonda 2 dolu piknik tüpü, 10 metre elektrik kablosu, üçlü priz, met, makas, balyoz, ısıtıcı, termos, 4 çaydanlık, 13 tabak, 2 litre motor yağı, 1,5 litre benzin ve 138 kilogram çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler imha edildi.
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