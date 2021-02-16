Afganistan'dan yürüyerek 40 günde Türkiye'ye gelen 3 kaçak göçmen yakalandı
|16 Şubat 2021 12:44
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Afganistan'dan yola çıkıp, 40 gün yol yürüyerek İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 3 göçmen, otobüsle geldikleri Osmaniye'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otogar çevresinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan göçmenlerin, kimlik belgeleri bulunmadığı tespit edildi. Göçmenlerin 2 ay önce İran'da insan kaçakçılarına kişi başı 300 dolar vererek, 40 günlük yürüyüş sonucu yasa dışı yollarla Van'a giriş yaptıkları daha sonra otobüsle Osmaniye'ye geldikleri belirlendi. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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