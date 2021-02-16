Çocuk bakım kuruluşlarındaki yöneticilere yönelik eğitimler tamamlandı
|16 Şubat 2021 12:58
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan yönetici ve meslek elemanlarına yönelik düzenlenen "bakım personeli eğitici eğitimleri" tamamlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ildeki çocuk bakım kuruluşlarında yönetici ve meslek elemanı olarak görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen eğitimlerde, afet ve acil durumlara karşı alınması gereken önlemler ile çocuklarla etkili iletişim konuları ele alındı.
Bakım Personeli Eğitim Rehberindeki konuların kaynak olarak kullanıldığı eğitimlerde, çocuk haklarından bakım personelinin yasal görev ve sorumluluklarına, bakım personelinde olması gereken çocuk koruma ve bakım yetkinliklerine kadar pek çok başlığa ilişkin bilgiler katılımcılara aktarıldı.
Eğitimlerde ayrıca, davranış problemlerine karşı doğru yaklaşım, yaşam becerilerinin desteklenmesi, ilk yardım konuları katılımcılara anlatıldı.
Eğitimlere, 111 Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile 79 Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görevli meslek elemanı ve yönetici statüsündeki personel de katıldı.
Düzenli yapılması planlanan eğitimlerle, çocuklara birebir hizmet veren bakım personelinin mesleki yetkinliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
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