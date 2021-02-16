Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 eski polis tutuklandı
Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
|16 Şubat 2021 15:47
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Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski polisler A.B. ile F.K'nin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Akçadağ ile Yeşilyurt ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan A.B. ile F.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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