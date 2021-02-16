Sosyoloji öğrencisi Clubhouse'da katıldığı odada, mülakat istedi işe alındı

Popüler sosyal medya platformu Clubhouse e-ticaret ve açık arttırmadan sonra bu kez de canlı yayında iş görüşmesi yaşandı. Marduk Digital ajansının kurucusu Arda Süar, iş arayan bir katılımcıdan gelen talep üzerine adayı mülakata aldı. Görüşme sonunda Clubhouse'un ilk işe alımı da gerçekleşmiş oldu.

Türkiye'de bir buçuk milyon kullanıcı sayısına ulaşan Clubhouse, bu kez insan kaynakları alanında bir ilke imza attı. Aynı zamanda İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler ve MBA dersleri veren akademisyen olan Arda Süar, Mardukers adıyla kurduğu odada ajans çalışanları, şirket avukatları ve bazı müşteri firmalarının patronları ile sektör sohbeti ederken gelen bir talep üzerine kendini mülakat yaparken buldu. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi, o sırada odada konuşmayı takip ediyordu. Staj yapmak üzere arayışı olan üniversite öğrencisi, söz almak isteyip el kaldırdı ve talebini Süar'a yönlendirdi.

Kısa bir şaşkınlık yaşayan katılımcılar talebe olumlu yanıt vererek ilk İK görüşmesine tanıklık etti. Süar, tesadüfen başlayan görüşmenin devamının nasıl geldiğini şu sözlerle anlatıyor:

"Açık bir mülakat yapalım kabul eder misin, diye sordum. Onaylayınca konuşmaya başladık. Bugüne dek yaptığı stajları ve okulda katıldığı projeleri sorduk. Gayet güzel cevapladı. Sonrasında sektöre dair beklentililerini sorduk. Bizi tatmin eden yanıtlar verdi. Aynı anda ekiple whatsapp'tan haberleştik ve adayı kabul etme kararı aldık."

Örnek teşkil eder mi?

Spontane ve plansız bir şekilde yaşanan bu ilk işe alım, İK sektöründe bir trend başlatabilir mi? Süar, sosyal ağlarda anlık ve sözlü iletişimde herkesin başarılı olamayacağının altını çiziyor. Bu platformda yapacakları görüşmeleri önceden planlayıp, açık iletişimde kendine güvenen kişilere örnek oluşturabileceğini de sözlerine ekleyen Süar, "Sosyal mecralar anlık etkileşimlerle, farklı alternatifleri doğaçlama olarak önümüze getirmeye devam edecek" dedi.

Gülcan Sevindik