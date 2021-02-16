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Haftalık tabloda bu bölgedeki vaka artışı dikkat çekti! İşte nedeni

Vakalarda düşüş beklenirken artış meydana geldi. Tedbirsizlik ve rehavet beraberinde artış getirdi. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun nüfusa göre en fazla vakanın görüldüğü 5 il oldu. Bu illerde virüsün en çok yayıldığı yerler cenaze törenleri ve taziye evleri. Kimi vatandaşlar da evlerde toplanılarak yemek yendiğine dikkat çekiyor.
 16 Şubat 2021 13:05
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Haftalık tabloda bu bölgedeki vaka artışı dikkat çekti! İşte nedeni

Türkiye'de illere göre vaka sayısı haritasında dikkat çeken iller Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun. Bu bölgelerde vaka artışının esas sebebi cenaze ve taziyeler.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresi üzerinden yayımladığı Türkiye'de illere göre vaka sayısı haritasında dikkat çeken bölge Doğu Karadeniz oldu.

Haritaya göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında corona virüs vaka sayılarının en fazla olduğu iller, sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun.

Vaka sayısının Karadeniz Bölgesi'nde neden çok yayıldığına dair açıklamayı bölgedeki filyasyon ekipleri yaptı. Bölgede en çok bulaşın cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Vaka sayılarının yüksek oluşu neden ile vatandaşlar endişeli olduklarını söyledi.

En fazla vaka sayılarının görüldüğü ilk üç ile Trabzon, Rize ve Ordu'da Hayat Eve Sığar uygulamasında yoğunluk haritalarınının da kırmızı renk ağırlıklı olduğu görüldü.

TRABZON'DA VATANDAŞLAR 'TEDBİRSİZLİK VAR' DİYOR

Trabzon'da vatandaşlar daha dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Haşim İslamoğlu, "Vaka sayılarında azalma olur olmaz, bizde bir gevşeme oluyor. Bizde çok fazla tedbirsizlik var aslında. Bazen bakıyorum maskeyi takmış ama maske çenenin altında, çoğunda maske burun dışarıda kalacak şekilde takılı. Bunun çözümü tamamen bizimle alakalı. Bizim elimizde olan bir şey" dedi.

Oğuz Şişman ise, "Son dönemlerde Karadeniz'de çok güzel sıcak havalar oldu. Yazı aratmadı havalar. İşte o dönemlerde insanlar sokaklara, bahçelere, parklara akın ettiler. Ne sosyal mesafeye dikkat ettiler ne de maske kuralına uydular. İşte o sıcak havaların acısı şimdi çıktı" diye konuştu.

'EVLERİNDE BULUP OTURUYORLAR'

Sultan Aydın ise, "Devlet ne kadar kural koyarsa koysun. İnsanlar bu kuralları ihlal ettikçe kurallarında bir önemi kalmıyor. Herkes sokaklarda, kimi insanlarda evlerinde buluşup oturuyorlar. Ne maske kuralı ne sosyal mesafe hiçbir şey yok. İnsanlar biraz dikkat etselerdi bu durumda olmazdık. Şimdi ahlanıp, vahlanmanın bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

'KOMŞU OTURMALARI, YEMEKLER DÜZENLENİYOR'

Ömer Güney ise, "Hafta sonu yasakları biter bitmez hafta başında herkes kendini dışarıya atıyor. Sanki hafta sonu evde kaldılar yasak bitince bu bir ödül gibi dışarıya çıkıyor insanlar. Bu da yetmezmiş gibi hafta sonu yasaklarını insanlar köylerine çıkarak geçiriyor. Orada komşularla oturmalar ve yemekler düzenleniyor. Kimse köylerde kurallara uymuyor. Herkes birbiri ile yaylada, bayırda, bahçelerde dolaşıyor. Bu vakalar insanların tutarsız davranışları sonucu arttı" dedi.

RİZE'DE VATANDAŞLAR 'CENAZELERE GİDİYORUZ' DİYOR

Ankara'dan Rize'ye yeni geldiğini söyleyen Ayşegül Şahiner ise, "Ankara'dan bugün geldim, Ankara'ya göre çok sakin bir şehir. Vaka sayıları neden bu kadar yukarıda olduğunu şu an için bilmiyorum. Sokaklara bakıyorum çok sakin, insanların kuralları uyduğunu da düşünüyorum ama yüksek olması şaşırtıcı" diye konuştu.

Remzi Er de, "İnsanlar birbirine çok yakın dolaşıyorlar, bazen bakıyorum, maskesiz insanlar var. Bu tür şeyler, vakaları artırıyor. Bu dönemde camilere gitmediğimiz gibi cenazelere de gitmememiz lazım, aile bireyleri kendi aralarında cenazeyi kaldırmalı. İnsanlar cenazelere gidiyor. Kalabalık oluşuyor. Bu da başka insanların hastalanmasına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Süleyman Merdamed ise, "Rize'nin bu kadar yukarıda olmasının sebebi kurallara uyulmaması. Bana bir şey olmaz mantığı ile hareket ediliyor. 'Gencim' diyor, endişe etmiyor. Bu tür düşüncelerden uzaklaşmalı, hastalığın herkesi etkilediğinin artık farkına varmalıyız. Yakınlarını kaybedenler, hasta olanlar bu süreçte daha bilinçliler. Bizim de canımız yanmadan tedbirimizi almalıyız" dedi.
DHA
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