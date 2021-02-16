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Şanlıurfalı satıcılardan 'isotta hile' uyarısı

Koronavirüs sürecinde isot tüketimi arttı. Ancak bu kez de isota hile karıştırıldığı belirlendi. Şanlıurfalı satıcılar, hileli isotu nasıl anlayacakları konusunda halkı uyarıyor.
 16 Şubat 2021 13:06
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Şanlıurfalı satıcılardan 'isotta hile' uyarısı

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan acı biber 'isot', koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendirdiği açıklamalarıyla daha fazla talep görmeye başladı. İsot satıcıları ise talebin arttığı süreçte, vatandaşları hileli ürün tüketmemeleri konusunda uyardı.

İsot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, bazı kişilerin ucuza mal etmek adına çeşitli hilelere başvurduğunu ve talaş tozunu renklendirici ile isot görünümünde sattığını belirterek, "Gerçek isot tanınan ve bilinen satıcılardan alınmalıdır." dedi.

"TÜKETİCİ YEDİĞİ İSOTUN TADI VE AROMASINDAN ŞİKAYET EDİYOR"

Koronavirüs salgını sürecinde de vücut direncini arttırdığı için tüketimi artan isotta, hileye de başvurulmaya başlandı. Birçok tüketici yediği isotun tadı ve aromasından şikayet edince, satıcılar da vatandaşlara uyarıda bulundu.

"İSOTUN ACI BİR KOKUSU, TATLI BİR ACILIĞI VARDIR VE MİDEYİ YAKMAZ"

Şanlıurfalı isot satıcıları, kentte üretilen isotun yemeklere verdiği tadın yanı sıra şifa olduğu görüşünü savunuyor. Biberin toplanıp, çöplerinden arındırılıp kurutulup, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tuz ve zeytinyağı ile karıştırılarak isot elde ediliyor. Kendine has aroması ve kokusu ile isotun diğer biberlerden ayırt edilmesinin kolay olduğunu anlatan satıcılar, "İsotun acı bir kokusu vardır ve hemen bunu hissedersiniz. Tadına baktığınızda ise tatlı bir acılığı vardır ve mideyi yakmaz. En kolay şekilde gerçek isot bu şekilde anlaşılabilir." dedi.

"ŞANLIUNFA İSOTU İLE DİĞER İSOTLAR AYNI DEĞİL"

Korkmaz, hileye başvuranların, insanların cebinin yanı sıra sağlığıyla da oynadığını söyledi. Farklı kentlerde isot adı altında satılan ürünlerin hileli olduğunu ifade eden Korkmaz, "Şanlıurfa dışında isot diye satılan ürünlerin bizim isot ile bir benzerliği yok.

ZEYTİNYAĞI YERİNE PAMUK YAĞI VE TALAŞ TOZU KULLANILIYOR

Ucuza mal etmek için zeytinyağı yerine pamuk yağları kullanılıyor. Bunun dışında biber yerine de talaş tozu kullanıldığını biliyoruz. Bu talaş tozlarını da renklendirici ile isot görünümüne dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımız maalesef renklendirilmiş talaş tozu yiyor. Bu hem ceplerine hem de sağlıklarına zarar veriyor. İsot alırken rengine, kokusuna ve yağına bakılması gerekiyor. Vatandaşlarımız mağdur olmamak için bilinen yerlerden alışveriş yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE TALEP ARTTI

İsot satıcılarından İsmail Doney, isotun birçok yemeğin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Hem yemeklerde hem de salatalarda tercih edilen isota, koronavirüs sürecinde ilginin arttığını anlatan Doney, "İyi isot almak için nemine ve yağ oranına bakmak gerekiyor. Son zamanlarda vücut direncini arttırdığı için koronavirüs sürecinde satışlarımız arttı. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla sipariş alıyoruz." dedi.
DHA
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