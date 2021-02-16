Toplam nüfusa göre il il vaka sayıları
Sağlık Bakanlığı dün 100 bin nüfustaki vaka sayısını açıklamıştı. Memurlar.net olarak toplam nüfusa göre vaka sayılarını yayımlıyoruz.
|16 Şubat 2021 13:18
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Sağlık Bakanlığı dün 100 bin nüfustaki vaka sayılarını açıklamıştı. Aşağıda yer alan tabloya Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 bindeki vak sayıları ile ilin nüfus sayıları girilmiş ve il bazında vaka sayıları gösterilmiştir.
Verilere gör günlük ortalama en çok vaka İstanbul, Samsun, Konya, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Kocaeli, Mersin ve Ordu illerinde oluştu.
En az vaka ise Hakkari (4), Bitlis (5), Tunceli (5), Şırnak (6), Çankırı (6), Kars (7), Iğdır (7) ve Bayburt'ta (7) meydana geldi.
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