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Şehirlerarası yol kar nedeniyle 16 saattir kapalı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Toplam 9 kilometre karla kaplı alanda yaklaşık 600 araç bekliyor. Bin 800 araç da bu noktaların dışındaki alanlarda bekletiliyor"
 16 Şubat 2021 14:24
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Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 16 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede 4 gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım, gece saatlerinden itibaren sağlanamıyor.

Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Nişan dönüşü yolda kaldılar

Yolun açılmasını bekleyen vatandaşlardan İbrahim Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de nişan yaptıktan sonra İstanbul'a gitmeye çalıştıklarını ancak kar ve tipiye yakalandıklarını söyledi.

Can, geceden bu yana Susurluk'ta yolda bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Tırla çoklu araç taşımacılığı yapan sürücü Mert Yıldıztekin de yolu açmak için yoğun çaba harcayan Karayolları ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kendileri gibi yolda kalanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Yıldıztekin, "Kar dünden beri hiç durmadı, araçlar resmen kara gömüldü. Biz de arkadaşımla yaya olarak yola çıktık, insanlara su götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, dün akşam saatlerinden itibaren kapalı olan Balıkesir-Susurluk kara yolunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir-Susurluk arasındaki kara yolunun her iki yönde dört ayrı noktasında kapanan yerler olduğunu söyledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Toplam 9 kilometre karla kaplı alanda yaklaşık 600 araç bekliyor. Bin 800 araç da bu noktaların dışındaki alanlarda bekletiliyor. AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, jandarma, emniyet ve diğer kurumlarımızın desteğiyle oluşturulan ekiplerimizce vatandaşlara sıcak çorba ve yiyecek ikram ediliyor. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekipler orada hemen cevap veriyor. Şu an için ciddi bir sıkıntı yok. Tipi devam ettiği için yol açılsa da kısa bir süre sonra yine kapanıyor. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Anadolu Ajansı
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