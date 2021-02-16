Mansur Yavaş: Trafiğe çıkmayın
Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda araçlar mahsur kaldı. Buzlanma nedeniyle kazalar meydana gelirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlardan araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.
|16 Şubat 2021 13:27
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Başkent Ankara'da, gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Şehirde, bir çok ana arterde dün trafik akışı durma noktasına geldi. Kaygan yollarda kazalar meydana geldi.
Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlardan araçlarıyla trafiğe çıkmamasını istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum" dedi.
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