1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis Laboratuvarında kimyasal alarmı: 3 görevli hastanede

Halkalı'da bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde kimyasal madde alarmı yaşandı. Kimyasal soluyan 3 görevli, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
 16 Şubat 2021 13:59
+Aa- Yazdır
Polis Laboratuvarında kimyasal alarmı: 3 görevli hastanede

Halkalı'da bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde kimyasal madde alarmı yaşandı. Kimyasal soluyan 3 görevli, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Halkalı'da bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde Adli Tıp Uzmanlarınca yapılan bir inceleme sırasında kimyasal madde alarmı yaşandı. Çalışma sırasında Adli Tıp görevlilerinin kimyasal madde soluduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından 3 Adli Tıp görevlisi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi
16 Şubat 2021 22:20		 Kayıp doktor'dan 15 saattir haber alınamıyor
16 Şubat 2021 22:14
Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
16 Şubat 2021 19:06		 Aracına zincir takarken minibüsün altında kaldı
16 Şubat 2021 18:28
Ankara Emniyetinden, Selçuk Özdağ'ın iddialarına yanıt
16 Şubat 2021 16:11		 Gülistan'ı aile kararıyla kardeşi öldürmüş
16 Şubat 2021 14:38
İzmir'de canlı yayında polis baskını: Böyle yakalandı
16 Şubat 2021 13:29		 Ekrem İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık' davasında dosya Yargıtay'dan bekleniyor
16 Şubat 2021 10:49
Başsavcılık, Hollandalı siyasetçi hakkında soruşturma açtı
16 Şubat 2021 10:43		 Film gibi polis, şüpheli kovalamacası kamerada
16 Şubat 2021 09:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:06 - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik00:04 - SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı00:04 - Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:03 - 17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Öznur Çalık o görüşmeyi anlattı: Pervin Buldan'ı aradım
23:34 - Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu23:32 - Şanlıurfa Belediyesi: Kahvehane sahibi hakkından daha fazlasını istiyor23:28 - Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor23:20 - Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik23:16 - Maskede alerjik reaksiyona dikkat!23:15 - Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
22:58 - ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı22:49 - Üniversiteler, online olarak eğitime devam edecek22:41 - MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı22:40 - İstanbul dahil 26 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi22:36 - Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
22:24 - Ünlü manken koronavirüse yakalandığını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Domates 5
türklerin ingilizce şarkı söylemesi 1
ahmet Özhan 1
Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri 1
clubhouse 1
Kellim kellim la yenfa 1
eşek 2
haksız rekabet 2
Belki herkesin bir gezegeni vardır 1
ay sonunda birinci olan yazarın puanı 3
SON İLANLAR
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam