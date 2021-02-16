Meteorolojiden 3 ile yoğun kar yağışı uyarısı
|16 Şubat 2021 14:08
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Siirt'in Pervari, Şirvan, Baykan, Şırnak'ın Uludere, Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Bugün başlayacak olan ve 18 Şubata kadar devam edecek yoğun kar yağışının genellikle 15-30 santimetre yüksek kesimlerde ise 25-75 santimetre üzeri şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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