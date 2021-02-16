1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ette fiyat oyunu: Türkiye'yi ithalata zorluyorlar

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, karkas eti ortalama 50 liradan market ve kasaplara verdiklerini, marketlerde ise etin ortalama 80 ile 150 lira arasında satıldığını söyleyen Çelik, aradaki fiyat farkının en çok üretici ve tüketicileri üzdüğünü dile getirirken, et fiyatını artıranların Türkiye'yi ithalata zorlama eğilimi içinde olduklarını söyledi.
 16 Şubat 2021 14:13
+Aa- Yazdır
Ette fiyat oyunu: Türkiye'yi ithalata zorluyorlar

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, et fiyatlarının dolar bahane edilerek yükseltildiğini hatırlattı.

Çelik, doların geçen senenin altına inmesine rağmen et fiyatlarının düşmediğine dikkat çekerek, "Daha önceki dönemlerde et fiyatlarını yükseltenler, 'kur yükseliyor, biz de mecburiyetten girdi maliyetleri yükselince yükseltiyoruz' gibi bahanelerle fiyatları yükseltiyorlardı. Tabii bu durum sadece ette değil, meyve, sebze ve bakliyatta da öyle. Ben bu işin ticaretini yapanlara sesleniyorum. Öncelikle vicdanlarının sesini dinlesinler ve emekçi, alın teri döken insanların emeğine saygı göstersinler ve tüketicilerin de canını yakmasınlar" dedi.

'FİYAT YÜKSELTİYORLAR'

Çelik, kendilerinin birlik olarak karkas eti ortalama 50 liradan market ve kasaplara verdiklerini, marketlerde ise etin ortalama 80 ile 150 lira arasında satıldığını söyleyerek, aradaki fiyat farkının en çok üretici ve tüketicileri üzdüğünü söyledi.

Çelik, "Fiyat farkını kasap ve marketlere sorduğumuzda, 'Biz eti karkas olarak kemikli olarak alıyoruz; ama kemikten dolayı yüzde 30 fire veriyoruz' diyorlar. 140 liraya sattıkları kuşbaşı et de kemiksiz değildir kemiklidir, kaburga, gerdan, incik ve but kemiklidir ve bu şekilde fiyatlandırarak satıyorlar. Bir kuzudan çıkan kol ve but ortalama 7 kilograma tekabül etmektedir. Ayrıca çıkan kaburgayla pirzola 6 kilogram civarındadır. Ayrıca ciğeri, dalağı, böbreği vardır ve bunlar et fiyatının çok daha üzerinde bir fiyatla satılıyor. Kasaplar bu yüzde 30'luk fireyi nereden veriyorlar? Serbest piyasanın boşluğundan istifade ederek fiyatları yükseltiyorlar. Bu durum hem üreticilerimizi üzüyor hem de tüketicilerimizin canını yakıyor" diye konuştu.

'TÜKETİCİNİN CANINI YAKMAYIN'

Et fiyatını artıranların Türkiye'yi ithalata zorlama eğilimi içinde olduklarını söyleyen Çelik, "Hükümetimiz ve Tarım Bakanlığımız bu lobilere müsaade etmeyecektir. Biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Şu anda 55 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığımız bulunmaktadır. Biz ülke nüfusunu doyurabilecek bir potansiyele sahibiz. Doları bahane ederek fiyatları günden güne yükselten insanların vicdanlarına sesleniyorum; dolar düştü niye duymuyorlar, niye bilmiyorlar, niye fiyatları düşürmüyorlar? Bizim işimizde dolar olmamasına rağmen dolar yükselince fiyatları yükseltiyorlar, dolar düşünce düşürmüyorlar. Vicdansızlık yapmayın, üreticinin ve yetiştiricinin günahına girmeyin, tüketicinin de canını yakmayın" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fırsatçılık buraya kadar! Yerli üretimle telefonlar ucuzlayacak
14 Şubat 2021 08:40		 Benzinde, pompa fiyatlarına yansımayacak zam
11 Şubat 2021 17:18
TCMB Başkanı Ağbal, MÜSİAD'da fiyat istikrarını görüştü
11 Şubat 2021 16:49		 Kırmızı et fiyatı da fırladı
11 Şubat 2021 07:10
İstanbul'da simide zam geldi
10 Şubat 2021 08:01		 MB Başkanı Ağbal ile TESK Başkanı 'fiyat istikrarını' görüştü
08 Şubat 2021 14:44
TOBB'dan gıda fiyatlarını düşürecek 5 öneri
07 Şubat 2021 09:43		 Eriğin fiyatı altınla yarışıyor
06 Şubat 2021 22:53
İsraf, enflasyonu 5 puan artırıyor
06 Şubat 2021 07:15		 Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
04 Şubat 2021 12:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:06 - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik00:04 - SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı00:04 - Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:03 - 17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Öznur Çalık o görüşmeyi anlattı: Pervin Buldan'ı aradım
23:34 - Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu23:32 - Şanlıurfa Belediyesi: Kahvehane sahibi hakkından daha fazlasını istiyor23:28 - Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor23:20 - Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik23:16 - Maskede alerjik reaksiyona dikkat!23:15 - Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
22:58 - ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı22:49 - Üniversiteler, online olarak eğitime devam edecek22:41 - MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı22:40 - İstanbul dahil 26 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi22:36 - Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
22:24 - Ünlü manken koronavirüse yakalandığını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
futbolun güzel anları 3
ahmet Özhan 1
katalizör 2
kar tatili 2
Kelliğe çare bulunması 3
Domates 5
hariçten gazel okumak 1
the 33 2
gitarla fotoğraf çektirmek 1
kara sinek 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam