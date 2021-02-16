Bu ilde hamile ve engelli personel kar yağışı nedeniyle idari izinli
Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle, hamile ve engelli personel 2 gün idari izinli sayılacak.
|16 Şubat 2021 14:43
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Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle, hamile ve engelli personel 2 gün idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, il merkezi ve ilçelerde kamu ile özel kurum ve kuruluşlarda görevli tüm hamile ve engelli çalışanların bugün ve yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
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