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Erdoğan: Gara sıkıntılı bir bölgeydi, Gara düştü iş bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti."
 16 Şubat 2021 14:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bir kaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısı ile buruk. Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu hadise örgüt ve uzantıları ile merdiven altı işbirliğinde olan herkesin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var. Ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Son olarak 2 yüzbaşı ve bir başçavuş... Aileleri de hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda, vatan yolunda onlar şehadete yürüdüler. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor. Bu gençler bu teröristlere bu toprakları mezar edecekler mezar...

EY BATI NEREDESİN?

Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen bir kaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğunda yaygaralarından geçilmiyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde oraları onlara mezar ettik. İnlerine kadar giren bizin Mehmetçiğimiz, jandarmamız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buraları bunlara mezar olacak.

GARA DÜŞTÜ, İŞ BİTTİ

Gara hadisesi milletimiz ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturmak fikrimizi pekiştirdik. Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.
Anadolu Ajansı
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