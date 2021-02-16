Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası
|16 Şubat 2021 15:10
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında açılan davalarda ayrı ayrı yargılanan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, ikisi 2 yıl 6'şar ay, diğeri ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar N.B, S.O, T.K. ve O.İ. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanık O.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan O.İ. üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Suçlamaları reddeden diğer 3 sanık da örgüt üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan O.İ'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, T.K. ve N.B'ye "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6'şar ay, S.O'ya ise aynı suçtan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.
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