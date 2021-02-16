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Bakan Soylu, Gara bilgilendirmesi yaparken gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerce şehit edilen sivillerin cenazesinde, şehit yakının kendisine söylediklerini anlatırken göz yaşlarını tutamadı.
 16 Şubat 2021 15:39
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de Gara Operasyonu'na ilişkin detayları milletvekillerine anlattı.

Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerce şehit edilen sivillerin cenazesinde, şehit yakının kendisine söylediklerini anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

Memurlar.Net
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