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Ankara Emniyetinden, Selçuk Özdağ'ın iddialarına yanıt
Ankara Emniyet Müdürlüğü: "(Saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığı) Söz konusu iddia gerçek dışı olup bahsedilen görüntüler dahil, olaya ilişkin tüm bilgi, belge ve görüntüler tahkikat dosyasına eklenerek adli mercilere gönderilmiştir"
|16 Şubat 2021 16:11
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın kendisine yönelik saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Özdağ'ın düzenlediği basın toplantısında, kendisine yönelik saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığını iddia ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Söz konusu iddia gerçek dışı olup bahsedilen görüntüler dahil, olaya ilişkin tüm bilgi, belge ve görüntüler tahkikat dosyasına eklenerek adli mercilere gönderilmiştir." denildi.
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