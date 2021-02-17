SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
|17 Şubat 2021 00:04
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı, memur olma vaadiyle üretilen sahte evraklar konusunda tüm kamu kurumlarını uyardı.
Başkanlıktan gönderilen yazıda;
1- Memur atamalarına ilişkin sayıların SBB'nin internet sitesinde yayımlandığı, bunun dışında resen, isim bazında veya valilikler aracılığıyla atama izni vermediği belirtildi.
2- Sürekli işçi kadroları ile sözleşmeli pozisyonların Cumhurbaşkanlığınca ihdas edildiği, atama izinlerinin ise kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürütüldüğü belirtildi. Ancak, sürekli işçi kadroları ile sözleşmeli pozisyonlar için atama izni taleplerinin resen, isim bazında veya valiliklerce kamu kurumlarına bildirilmesinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldı.
3- Başkanlık ayrıca, gönderilen resmi yazıların, belge doğrulama kodu ile https://www.turkiye.gov.tr/strateji-ve-butce-baskanligi-imzali-belge-sorgu adresinden sorgulanabileceği belirtildi.
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