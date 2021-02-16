Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 550 subay alacak
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 550 subay almak için ilana çıktı
|16 Şubat 2021 16:58
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Jandarma Genel komutanlığı, İkmal, Maliye, İstihkam, Muharebe ve Sağlık sınıflarında görevlendirmek üzere 550 sözleşmeli subay alacak.
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Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli öğretmen, mühendislik, veteriner, hukuk gibi fakültelerden mezun çok sayıda personel alımı yapacaktır.
İstihdam edilecek personelin 354'ü erkek 55'i kadın
Şehit ve Malul eş ve çocuklarından 24 erkek 4 kadın istihdam edilecektir.
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 500 subay alacak Alımı yapılacak olan kadro ve unvanlar
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