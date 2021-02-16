Bakan Akar, 13 vatandaşımızı şehit eden teröristi açıkladı
|16 Şubat 2021 17:14
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis'te düzenlenen özel oturumda, Gara'da 13 vatandaşı şehit eden PKK'lı teröristin kimliğini açıkladı.
Bakan Akar sözde mağara sorumlusu 'Sorej' kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi. DHA, turuncu listede aranan teröristin fotoğrafına ulaştı. Bakan Akar, teröristin 2017'den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı'da, Derik'te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi. Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik'ten Gara'ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman'ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.
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