Bakan Soylu, Gara'ya giden milletvekilini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden milletvekiliyle ilgili soru üzerine, "HDP'li kadın vekil ve Parlamento'da görev yapıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı. Soylu, "HDP'li kadın vekil ve Parlamento'da görev yapıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te Gara'da yaşananlara ilişkin bilgilendirme yaparken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kişilerle ilgili HDP'nin tavrını da ortaya koydu.

PERVİN BULDAN: BİRAZ MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR"

Bakan Soylu, AK Partili Özlem Zengin'in kaçırılanların serbest bırakılması için Pervin Buldan'ı aradığını, ancak "Biraz misafir edip, bırakacaklar." yanıtını aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Özlem Zengin'in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öznur Çalık o görüşmeyi Yeni Şafak'a anlattı: Pervin Buldan'ı insani ilişkiler çerçevesinde aradım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP'li Pervin Buldan'ı aradığını söyledi. Çalık, yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Yeni Şafak'a anlattı. İnsani ilişkiler çerçevesinde HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı aradığını söyleyen Çalık, Buldan'ın ise "Bir süre misafir eder, bırakılır" cevabını verdiğini açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara'da 13 Türk vatandaşının öldürüldüğü olayla ilgili Meclis'e bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında söylediklerine cevap verdi.

Buldan "Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki Gare'ye ilişkin görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AKP milletvekiline "Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar" dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır, saptırmadır ve kara propaganda amaçlıdır. Olayın doğrusu şöyledir: AKP Milletvekili Öznur Çalık, Grup Başkanvekili olduğum dönemde beni aradı ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini aktardı. Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz' şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir" diye konuştu.