Twitter'ın yeni etiketleme sistemi Türkiye'ye de geliyor
|16 Şubat 2021 18:56
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ABD merkezli mikro blog platformu Twitter geçtiğimiz dönemde başlattığı etketleme sisteminin kapsamını artırma kararı aldı.
Söz konusu etiketleme sistemi ile bir süredir ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya'da devlet bağlantılı hesapları etiketleyen platform bu özelliği 16 ülkede daha kullanıma sunacak.
Twitter tarafından yayınlanan blog yazısında yer alan alan bilgiye göre, bu 16 ülke arasında Türkiye de yer alacak.
Aynı yazıya göre, karar 17 Şubat itibari ile ülkemizde kullanıma girecek. Bu tarihten itibaren devlet kurumları ve kilit görevlerdeki kullanıcıların Twitter hesaplarında bu etiket yer alacak.
Twitter tarafından "Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz" başlığı ile duyurulan karar sonrası bu sistemin geçerli olacağı ülke sayısı da 21'e yükselmiş olacak.
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